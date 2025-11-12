Вийшли зі збитків: скільки чистого прибутку отримав "Енергоатом" за дев’ять місяців 2025 року

Прибуток НАЕК "Енергоатом" до оподаткування за 9 місяців цього року склав 15 млрд 716,90 млн грн, а чистий прибуток – 12 млрд 839,29 млн грн, тоді як за 9 місяців минулого року компанія мала збиток – відповідно 5 млрд 503,44 млн грн та 4 млрд 593,46 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт компанії.

12,8 млрд грн чистого прибутку

Зазначається, що дохід "Енергоатому" за 9 місяців цього року виріс на 33,4% – до 173 млрд 873,86 млн грн.

"Станом на 30 вересня 2025 року поточні активи перевищували поточні зобов’язання товариства на 21 млрд 883,49 млн грн через зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та кредиторської заборгованості з капітальних вкладень і збільшення вартості виробничих запасів", – йдеться у звіті компанії.

Також "Енергоатом" на кінець вересня мав 7,54 млрд грн вільних грошових коштів порівняно із 8,62 млрд грн на початок року.

"Енергоатом" зміг скоротити непокриті збитки з 343,72 млрд грн до 330,87 млрд грн та мав на 30 вересня 2025 року позитивний власний капітал 271,08 млрд грн та за 9 місяців згенерував позитивні чисті грошові потоки від операційної діяльності на суму 24,21 млрд грн проти 14,17 млрд грн за 9 місяців 2024 року.

Компанія за підсумками 9 місяців цього року реалізувала електричної енергії в обсязі 35,4 млн МВт*год порівняно із 35,0 млн МВт*год за той же період минулого року.

Відповідно до звіту, чисті грошові потоки, використані в інвестиційній діяльності, за 9 місяців цього року досягли 17,48 млрд грн, що на 85,0% більше, аніж за 9 місяців 2024 року.

Загальні майбутні зобов’язання придбати основні засоби на кінець цього вересня становили 31,93 млрд грн проти 29,67 млрд грн роком раніше.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт знаходиться в окупації з березня 2022 року і не виробляє електроенергію.

Нагадаємо, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому" та доручив провести аудит компанії у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.