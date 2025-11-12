Корупція в енергетиці: журналісти з’ясували імена працівників офісу з легалізації коштів, яким НАБУ оголосило підозру

Національне антикорупційне бюро України в межах операції "Мідас" з викриття корупції в енергетиці повідомило про підозру сімом фігурантам справи. П’ятеро підозрюваних уже затримані, а двоє виїхали з України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними журналістів "Схем", підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

У НАБУ повідомляли, що п’ятьох із семи підозрюваних уже затримали. Ще двоє – Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

Підозрюваний Ігор Фурсенко, пишуть "Схеми", зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності "Консультування з питань інформатизації". Номер Фурсенка в інших абонентів підписаний як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана".

Фурсенко, якого в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу", на плівках казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення".

Депутат Ярослав Железняк зазначав, що "брати Цукермани вели фінансову частину у Тимура Міндіча".

Леся Устименко, приватна підприємиця, у контактах вказана як "Леся Київ Фінансист Братів". За даними журналістів, вона стала власницею паркомісця в будинку, де розташований "бек-офіс", а її чоловік, ймовірно, є громадянином Росії.

Людмила Зоріна має ФОП з діяльністю у сфері консультування та керування.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.