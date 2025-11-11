НАБУ повідомило про підозри фігурантам масштабної корупції в енергетиці: про кого йдеться

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри сімом членам злочинної організації, які, за даними слідства, причетні до масштабної корупційної схеми в енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Раніше НАБУ встановило керівника злочинної організації під кодовим ім’ям "Карслон". Народний депутат Ярослав Железняк неодноразово стверджував, що ним нібито є бізнесмен та співвласник фірми "Квартал 95" Тимур Міндіч.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Як пише Центр протидії корупції, підозри отримали:

бізнесмен з оточення президента Тімур Міндіч;

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;

четверо "працівників" бекофісу з легалізації коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і ексміністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.