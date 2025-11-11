Корупція в "Енергоатомі": наглядова рада ініціює незалежну перевірку

Наглядова рада акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" ставиться з "максимальною серйозністю" до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками підприємства, та ініціює незалежну перевірку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наглядова рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме:

ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій;

комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", – наголосили в компанії.

Раніше в "Енергоатомі" прокоментували обшуки, які проводять антикорупційні органи, запевнивши, що не перешкоджають слідчим діям.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників злочинної організації:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;

бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;

четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Крім того, Железняк повідомив, що у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше був міністром енергетики.

Водночас НАБУ повідомило лише про обшуки в "Енергоатомі", не згадуючи Міндіча чи Галущенка.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.