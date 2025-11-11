НАБУ сообщило о подозрениях фигурантам масштабной коррупции в энергетике: о ком идет речь

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях семи членам преступной организации, которые, по данным следствия, причастны к масштабной коррупционной схеме в энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, подозрения получили:

бизнесмен – руководитель преступной организации;

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК „Энергоатом";

четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Ранее в рамках операции "Мидас" НАБУ установило руководителя преступной организации под кодовым именем "Карслон". Народный депутат Ярослав Железняк неоднократно утверждал, что им якобы бизнесмен и совладелец фирмы "Квартал 95" Тимур Миндич.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники получали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10-15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Также обыски прошли в компании "Энергоатом" и у бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой офис в Киеве, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, среди установленных в настоящее время участников преступной организации:

бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов;

бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич;

четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Кроме того, Железняк сообщил, что в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ пришло с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который ранее был министром энергетики.

В то же время НАБУ сообщило только об обысках в "Энергоатоме", не упоминая Миндича или Галущенко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.