НАБУ разоблачило масштабную коррупцию в сфере энергетики: обыски у Галущенко и "Энергоатоме" (АУДИО)

НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики / НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что документирована деятельность организованной преступной группы. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

В НАБУ подчеркивают, что расследование длится 15 месяцев, собрано более 1000 часов аудиозаписей.

Детали правоохранители пообещали обнародовать впоследствии.

Оновлено об 11:55. НАБУ опублікувало фрагменти аудіозаписів  у справі про корупцію у сферах енергетики та оборони.

Керівник Першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що операція "Мідас" тривала багато місяців.

"15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозапису. Викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом", – розповів він.

Обновлено в 11:55. НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сферах энергетики и обороны.

Руководитель Первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что операция "Мидас" длилась много месяцев.

"15 месяцев работы, более 70 обысков, к которым привлечены все детективы Национального бюро, тысячи часов аудиозаписи. Разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконно обогащение", – рассказал он.

У кого обыски

По словам народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ пришло с обысками также к министру юстиции, ранее бывшему министром энергетики, Герману Галущенко и компании "Энергоатом".

Также 10 ноября работники НАБУ проводят обыски у бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что Миндич покинул территорию Украины в тот же день – за несколько часов до проведения обысков.

"Миндич скрылся из страны ночью, за несколько часов до обысков", - отметил источник УП.

Еще раньше издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники писало, что Миндич является фигурантом расследования НАБУ по хищению государственных средств. Его документированием занимался Руслан Магамедрасулов — руководитель межрегионального управления детективов НАБУ, задержанный по подозрению от СБУ.

Напомним, 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений акционерного общества "НАЭК "Энергоатом" проводились обыски .

НАБУ и САП разоблачили заместитель генерального директора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом" на взятке.

Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн грн залога.

Автор:
Светлана Манько