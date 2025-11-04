Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
В подразделе "Энергоатома" прошли обыски: что известно

"Энергоатом" сообщил об обысках / Укринформ

4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений акционерного общества "НАЭК "Энергоатом" проводились обыски.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что сотрудничают со следствием и дают все необходимые документы и разъяснения.

Отмечается, что "Энергоатом" заинтересован во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, послуживших основанием для проведения этих процессуальных действий.

В компании подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции, недобросовестным или незаконным действиям и системно внедряют антикоррупционные механизмы.

"Общество является надежной опорой энергетической безопасности государства и все обособленные подразделения продолжают работать, обеспечивая стабильное производство электроэнергии для украинских потребителей", - говорится в сообщении.

В компании не уточняют, в рамках какого уголовного дела проводились следственные действия, но известно, что сегодня в Украину экстрадировали одного из фигурантов дела о хищении почти 100 млн грн, которые были предназначены для НАЭК "Энергоатом" и должны были пойти на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

В ноябре 2023 года следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере 7 млн грн гендиректору ОП "Атомпроектинжиниринг" ГП НАЭК "Энергоатом" Николаю Божко, которого подозревают в хищении государственных средств во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива.

Автор:
Светлана Манько