"Энергоатом" отчитался о выполнении ПСО в полном объеме

АО «НАЭК «Энергоатом» покрыло 100% стоимости услуги ПСО января – сентября 2025 года, уплатив почти 115 млрд грн, чтобы обеспечить украинцев доступной электроэнергией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что за услугу ПСО сентября компания оплатила 10 млрд. 450 млн. грн.

Согласно финансовому плану "Энергоатома", прогнозная стоимость услуги ПСО в 2025 году составляет 163,9 млрд грн (с НДС).

СПРАВКА:

Возложенные специальные обязанности (ПСО) – это государственный инструмент, позволяющий удерживать тариф на электроэнергию для населения ниже рыночного уровня. Его цель – уменьшить финансовую нагрузку на украинские семьи, особенно в условиях экономической нестабильности.

Напомним, в 2024 году "Энергоатом" оплатил услугу ПСО 153 млрд 184 млн грн (с НДС).

Отметим, что оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" должен выплатить АО НАЭК "Энергоатом" 215 млн грн по решению суда.