Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Енергоатом" відзвітував про виконання ПСО у повному обсязі

Офіс "Енергоатому"
Офіс "Енергоатому". Фото: Укрінформ

АТ «НАЕК «Енергоатом» покрив 100% вартості послуги ПСО січня – вересня 2025 року, сплативши майже 115 млрд грн, щоб забезпечити українців доступною електроенергією.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що за послугу ПСО вересня компанія сплатила 10 млрд 450 млн грн.

Згідно з фінансовим планом «Енергоатому», прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році становить 163,9 млрд грн (з ПДВ).

ДОВІДКА:

Покладені спеціальні обов’язки (ПСО) – це державний інструмент, який дозволяє утримувати тариф на електроенергію для населення нижчим за ринковий рівень. Його мета – зменшити фінансове навантаження на українські родини, особливо в умовах економічної нестабільності.

Нагадаємо, у 2024 році "Енергоатом" сплатив за послугу ПСО 153 млрд 184 млн грн (з ПДВ).

Зауважимо, оператор системи передачі НЕК “Укренерго” має виплатити АТ НАЕК “Енергоатом” 215 млн грн за рішенням суду. 

Автор:
Світлана Манько