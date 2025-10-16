"Енергоатом" відзвітував про виконання ПСО у повному обсязі

АТ «НАЕК «Енергоатом» покрив 100% вартості послуги ПСО січня – вересня 2025 року, сплативши майже 115 млрд грн, щоб забезпечити українців доступною електроенергією.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що за послугу ПСО вересня компанія сплатила 10 млрд 450 млн грн.

Згідно з фінансовим планом «Енергоатому», прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році становить 163,9 млрд грн (з ПДВ).

ДОВІДКА:

Покладені спеціальні обов’язки (ПСО) – це державний інструмент, який дозволяє утримувати тариф на електроенергію для населення нижчим за ринковий рівень. Його мета – зменшити фінансове навантаження на українські родини, особливо в умовах економічної нестабільності.

Нагадаємо, у 2024 році "Енергоатом" сплатив за послугу ПСО 153 млрд 184 млн грн (з ПДВ).

Зауважимо, оператор системи передачі НЕК “Укренерго” має виплатити АТ НАЕК “Енергоатом” 215 млн грн за рішенням суду.