“Укренерго” має сплатити “Енергоатому” 215 млн грн за рішенням суду: деталі

Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” має виплатити АТ НАЕК “Енергоатом” 215 млн грн за рішенням суду.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення оприлюднено у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє ExPro.

Зазначається, що спершу “Енергоатом” вимагав стягнути з “Укренерго” понад 400 млн грн боргу за договором про участь у балансуючому ринку. Після часткових розрахунків і уточнень позовні вимоги були зменшені.

Суд встановив, що у 2023–2024 роках “Енергоатом” постачав “Укренерго” балансуючу електроенергію, проте останнє не розрахувалося в повному обсязі. Частину боргу (понад 30,9 млн грн) відповідач сплатив уже в ході процесу, що стало підставою для закриття провадження у цій частині.

Водночас суд підтвердив наявність простроченого зобов’язання на 144,7 млн грн. Також понад 55 млн грн становлять інфляційні витрати.

В межах справи “Укренерго” звернулось із клопотанням про відстрочення виконання рішення, мотивуючи це складним фінансовим становищем підприємства та критичною роллю в роботі енергосистеми під час воєнного стану.

Клопотання було задоволено частково, виконання рішення Господарського суду міста Києва від відстрочено на 6 місяців.

