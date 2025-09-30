Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,85

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

“Укренерго” має сплатити “Енергоатому” 215 млн грн за рішенням суду: деталі

суд
Фото: Freepik

Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” має виплатити АТ НАЕК “Енергоатом” 215 млн грн за рішенням суду. 

Як пише Delo.ua, відповідне рішення оприлюднено у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє ExPro.

Зазначається, що спершу “Енергоатом” вимагав стягнути з “Укренерго” понад 400 млн грн боргу за договором про участь у балансуючому ринку. Після часткових розрахунків і уточнень позовні вимоги були зменшені.

Суд встановив, що у 2023–2024 роках “Енергоатом” постачав “Укренерго” балансуючу електроенергію, проте останнє не розрахувалося в повному обсязі. Частину боргу (понад 30,9 млн грн) відповідач сплатив уже в ході процесу, що стало підставою для закриття провадження у цій частині.

Водночас суд підтвердив наявність простроченого зобов’язання на 144,7 млн грн. Також понад 55 млн грн становлять інфляційні витрати.

В межах справи “Укренерго” звернулось із клопотанням про відстрочення виконання рішення, мотивуючи це складним фінансовим становищем підприємства та критичною роллю в роботі енергосистеми під час воєнного стану.

Клопотання було задоволено частково, виконання рішення Господарського суду міста Києва від відстрочено на 6 місяців.

Нагадаємо, господарський суд Києва розпочав справу про банкрутство компанії “Південь Енерго Збут”, що є постачальником електроенергії та газу. Ініціатором виступило ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Автор:
Світлана Манько