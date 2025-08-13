Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укренерго" подало до суду про стягнення боргу з компанії "Вода Донбасу" у сумі 53,8 млн грн

електромережі
"Укренерго" вимагає повернення боргу. / Depositphotos

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" подало до суду позов до комунального підприємства “Компанія "Вода Донбасу" з вимогою стягнути понад 53,8 млн грн. Причиною став борг за небаланси електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ExPro.

"Укренерго" звернувся до суду щодо несплати за послуги, надані в період із серпня 2020 року по грудень 2021 року. Загальна сума позову становить 53,86 млн грн. Ця сума включає:

  • 36,5 млн грн — основна заборгованість; 
  • 14 млн грн — інфляційні втрати; 
  • 3,2 млн грн — 3% річних.

Суд відкрив провадження у справі, інформація про яку вже опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Довідково

Компанія "Вода Донбасу" — це комунальне підприємство, яке до початку повномасштабного вторгнення займалося видобутком, транспортуванням, розподілом та постачанням води, а також водовідведенням у Донецькій області. Штаб-квартира підприємства знаходиться у місті Слов'янськ.

Нагадаємо, переможці спецаукціонів, які не встигають у визначений договором з НЕК "Укренерго" термін, запустити нові електростанції, тепер зможуть відкласти початок надання допоміжних послуг. 

Автор:
Тетяна Ковальчук