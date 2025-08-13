"Укренерго" подало до суду про стягнення боргу з компанії "Вода Донбасу" у сумі 53,8 млн грн

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" подало до суду позов до комунального підприємства “Компанія "Вода Донбасу" з вимогою стягнути понад 53,8 млн грн. Причиною став борг за небаланси електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ExPro.

"Укренерго" звернувся до суду щодо несплати за послуги, надані в період із серпня 2020 року по грудень 2021 року. Загальна сума позову становить 53,86 млн грн. Ця сума включає:

36,5 млн грн — основна заборгованість;

14 млн грн — інфляційні втрати;

3,2 млн грн — 3% річних.

Суд відкрив провадження у справі, інформація про яку вже опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Довідково

Компанія "Вода Донбасу" — це комунальне підприємство, яке до початку повномасштабного вторгнення займалося видобутком, транспортуванням, розподілом та постачанням води, а також водовідведенням у Донецькій області. Штаб-квартира підприємства знаходиться у місті Слов'янськ.

Нагадаємо, переможці спецаукціонів, які не встигають у визначений договором з НЕК "Укренерго" термін, запустити нові електростанції, тепер зможуть відкласти початок надання допоміжних послуг.