- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укренерго" подало до суду про стягнення боргу з компанії "Вода Донбасу" у сумі 53,8 млн грн
Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" подало до суду позов до комунального підприємства “Компанія "Вода Донбасу" з вимогою стягнути понад 53,8 млн грн. Причиною став борг за небаланси електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ExPro.
"Укренерго" звернувся до суду щодо несплати за послуги, надані в період із серпня 2020 року по грудень 2021 року. Загальна сума позову становить 53,86 млн грн. Ця сума включає:
- 36,5 млн грн — основна заборгованість;
- 14 млн грн — інфляційні втрати;
- 3,2 млн грн — 3% річних.
Суд відкрив провадження у справі, інформація про яку вже опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.
Довідково
Компанія "Вода Донбасу" — це комунальне підприємство, яке до початку повномасштабного вторгнення займалося видобутком, транспортуванням, розподілом та постачанням води, а також водовідведенням у Донецькій області. Штаб-квартира підприємства знаходиться у місті Слов'янськ.
Нагадаємо, переможці спецаукціонів, які не встигають у визначений договором з НЕК "Укренерго" термін, запустити нові електростанції, тепер зможуть відкласти початок надання допоміжних послуг.