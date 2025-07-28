"Укренерго" частково погасило борг перед "Гарантованим покупцем" до 15,3 млрд грн

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу із забезпечення "зеленого" тарифу для виробників з електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) зменшилася до 15,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.

Борг "Укренерго"

Ця сума охоплює несплачені кошти за послугу, яка надається в межах підтримки "зеленого" тарифу, встановленого для виробників енергії з ВДЕ — сонця, вітру тощо. Зменшення боргу свідчить про часткову стабілізацію розрахунків на ринку відновлюваної енергетики

Водночас, показники рівня оплати за "зеленим" тарифом у різні роки демонструють коливання:

У 2025 році рівень оплати склав 90,1% — найвищий за останні три роки.

— найвищий за останні три роки. У 2024 році — 89,2% , що також свідчить про поступове поліпшення ситуації.

, що також свідчить про поступове поліпшення ситуації. У 2023 році цей показник сягав 99,2% , що було майже повним виконанням зобов’язань.

, що було майже повним виконанням зобов’язань. Найнижчий рівень оплати був у 2022 році — лише 65,5%, коли ринок енергетики перебував під сильним тиском через війну та інфраструктурні обмеження.

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;

забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;

організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Варто зазначити, що у 2025 році спостерігається позитивна динаміка щодо розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії. Заборгованість за попередні періоди скоротилася до 23,3 млрд грн.