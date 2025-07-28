Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укренерго" частково погасило борг перед "Гарантованим покупцем" до 15,3 млрд грн

сонячна електростанція, зелена енергія
Боргове навантаження "Укренерго" щодо "зеленого" тарифу

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу із забезпечення "зеленого" тарифу для виробників з електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ)  зменшилася до 15,3 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.

Борг "Укренерго"

Ця сума охоплює несплачені кошти за послугу, яка надається в межах підтримки "зеленого" тарифу, встановленого для виробників енергії з ВДЕ — сонця, вітру тощо. Зменшення боргу свідчить про часткову стабілізацію розрахунків на ринку відновлюваної енергетики

Водночас, показники рівня оплати за "зеленим" тарифом у різні роки демонструють коливання:

  • У 2025 році рівень оплати склав 90,1% — найвищий за останні три роки.
  • У 2024 році — 89,2%, що також свідчить про поступове поліпшення ситуації.
  • У 2023 році цей показник сягав 99,2%, що було майже повним виконанням зобов’язань.
  • Найнижчий рівень оплати був у 2022 році — лише 65,5%, коли ринок енергетики перебував під сильним тиском через війну та інфраструктурні обмеження.
Фото 2 — "Укренерго" частково погасило борг перед "Гарантованим покупцем" до 15,3 млрд грн

Про ДП "Гарантований покупець" 

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

  • закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;
  •  забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;
  • організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Варто зазначити, що у 2025 році спостерігається позитивна динаміка щодо розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії. Заборгованість за попередні періоди скоротилася до 23,3 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько