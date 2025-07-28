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"Укренерго" частково погасило борг перед "Гарантованим покупцем" до 15,3 млрд грн
Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу із забезпечення "зеленого" тарифу для виробників з електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) зменшилася до 15,3 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.
Борг "Укренерго"
Ця сума охоплює несплачені кошти за послугу, яка надається в межах підтримки "зеленого" тарифу, встановленого для виробників енергії з ВДЕ — сонця, вітру тощо. Зменшення боргу свідчить про часткову стабілізацію розрахунків на ринку відновлюваної енергетики
Водночас, показники рівня оплати за "зеленим" тарифом у різні роки демонструють коливання:
- У 2025 році рівень оплати склав 90,1% — найвищий за останні три роки.
- У 2024 році — 89,2%, що також свідчить про поступове поліпшення ситуації.
- У 2023 році цей показник сягав 99,2%, що було майже повним виконанням зобов’язань.
- Найнижчий рівень оплати був у 2022 році — лише 65,5%, коли ринок енергетики перебував під сильним тиском через війну та інфраструктурні обмеження.
Про ДП "Гарантований покупець"
ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:
- закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;
- забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;
- організацію аукціонів для відновлюваної генерації.
Варто зазначити, що у 2025 році спостерігається позитивна динаміка щодо розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії. Заборгованість за попередні періоди скоротилася до 23,3 млрд грн.