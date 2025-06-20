Заборгованість перед виробниками "зеленої" енергії скоротилася на 35%

У 2025 році спостерігається позитивна динаміка щодо розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії. Заборгованість за попередні періоди скоротилася до 23,3 млрд грн.

Як пише Delo.ua, посилаючись на публікацію ExPro, про це повідомив заступник директора з економіки ДП "Гарантований покупець" Станіслав Сова.

Він зазначив, що у вересні 2024 року заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) сягнула піка — 35,7 млрд грн. За його словами, з вересня по сьогодні заборгованість вдалося знизити на 35%, виплативши її до рівня 23,2 млрд грн.

Наразі розрахунки за електроенергію 2025 року здійснюються ритмічно та вчасно. Це стало можливим завдяки встановленню недефіцитного тарифу на передачу електроенергії.

"Ми сподіваємось, що поточні зобов’язання мають бути вирівнянні та усі сплачені", - вказує Станіслав Сова.

Рівень розрахунків:

за 2021 рік – 99,8% ;

; за 2022 рік – 63,2% ;

; 2023 рік – 98,5% ;

; 2024 рік – 89% ;

; 2025 рік – 86%.

Основні причини наявної заборгованості:

борг з боку НЕК "Укренерго" перед «Гарантованим покупцем», який на сьогодні становить понад 16 млрд грн;

заборгованість боргу ВДЕ перед "Гарантованим покупцем" за врегулювання небалансів (4,5 млрд грн).

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;

забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;

організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Нагадаємо, "Укренерго" досягла згоди щодо умов операції з управління боргом за "зеленими" облігаціями сталого розвитку, гарантованими державою, на суму $825 млн зі ставкою 6,875% річних та строком погашення у 2028 році.