"Гарантований покупець" виплатив 800 млн грн виробникам зеленої енергії

Державне підприємство “Гарантований покупець” виплатило 800,6 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за першу декаду місяця.

Як пише Delo.ua про це повідомила пресслужба підприємства.

Оплата виробникам електроенергії

16 червня 2025 року державне підприємство "Гарантований покупець" перерахувало 800,6 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за обсяги, вироблені в першій декаді червня.

Фінансування виплат здійснено за рахунок надходжень від торговельної діяльності підприємства.

Станом на сьогодні рівень розрахунків за електроенергію, вироблену в зазначений період, становить 35,3%.

Про ДП "Гарантований покупець"

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;

забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;

організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Додамо, що Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював €1,2 млрд допомоги від 33 донорів із 22 країн, забезпечивши енергетичні компанії країни понад 150 тисячами одиниць критично важливого обладнання для відновлення електропостачання під час війни.