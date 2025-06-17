"Гарантированный покупатель" выплатил 800 млн грн производителям зеленой энергии

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" выплатило 800,6 млн грн производителям электроэнергии из возобновляемых источников за первую декаду месяца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба предприятия.

Оплата производителям электроэнергии

16 июня 2025 г. государственное предприятие "Гарантированный покупатель" перечислило 800,6 млн грн производителям электроэнергии из возобновляемых источников за объемы, произведенные в первой декаде июня.

Финансирование выплат произведено за счет поступлений от торговой деятельности предприятия.

По состоянию на сегодняшний день уровень расчетов за электроэнергию, произведенную в указанный период, составляет 35,3%.

О ГП "Гарантированный покупатель"

ГП "Гарантированный покупатель" – это государственное предприятие, созданное в 2019 году, выполняющее три ключевые функции на рынке электроэнергии Украины:

закупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу;

обеспечение доступности электроэнергии для бытовых потребителей через механизм ПСО;

организацию аукционов для возобновляемого поколения.

Добавим, что Фонд поддержки энергетики Украины, созданный в апреле 2022 года, за три года аккумулировал 1,2 млрд евро помощи от 33 доноров из 22 стран, обеспечив энергетические компании страны более 150 тысяч единиц критически важного оборудования для восстановления электроснабжения во время войны.