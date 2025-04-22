Фонд підтримки енергетики за три роки зібрав €1,2 млрд допомоги від 33 донорів

Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював €1,2 млрд допомоги від 33 донорів із 22 країн, забезпечивши енергетичні компанії країни понад 150 тисячами одиниць критично важливого обладнання для відновлення електропостачання під час війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Фонд допоміг з постачанням понад 150 тисяч одиниць енергетичного обладнання, яке надійшло приблизно 70 українським компаніям у всіх регіонах.

Найбільшу увагу зосереджено на постачанні трансформаторів, генераторів, кабельної продукції, автотехніки та інших критично важливих ресурсів, необхідних для оперативного відновлення електропостачання.

Першою країною, що долучилася до Фонду, стала Данія з внеском у 500 тисяч євро. Нині до нього приєдналося вже 33 донори з 22 країн, серед яких держави, міжнародні організації, приватні компанії та корпорації.

Галущенко подякував партнерам з Енергетичного Співтовариства, Європейській Комісії та особисто Кадрі Сімсон за підтримку й послідовність у розвитку цієї ініціативи. Міністр також наголосив на необхідності зберігати темп і нарощувати внески, щоб українська енергосистема змогла вистояти наступну зиму.

Додамо, що станом на кінець 2024 року Фонд підтримки енергетики вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.