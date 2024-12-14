Фонд підтримки енергетики України залучив понад 900 мільйонів євро

Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.

Про це повідомив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський під час 22-го міністерського засідання організації у Відні, пише "Укрінформ".

За його словами, фонд, створений для підтримки української енергетики, активно поповнюється і Україна співпрацює з новими донорами, щоб забезпечити фінансові ресурси для інтенсивних закупівель обладнання, необхідного для заміни пошкодженого через ракетні та дронові атаки Росії.

Він зазначив, що секретаріат Енергетичного співтовариства робить усе можливе, аби зібрані кошти якнайшвидше спрямовувалися на зміцнення стійкості енергосистеми України.

Згідно з повідомленням, на засіданні також обговорювалася співпраця з Єврокомісією. Глава міненерго України Герман Галущенко зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном, де було підтверджено наміри подальшої підтримки української енергетики.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

У червні Німеччина зробила новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро.