Фонд поддержки энергетики Украины привлек более 900 миллионов евро

Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.

Об этом сообщил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский во время 22-го министерского заседания организации в Вене, пишет "Укринформ".

По его словам, фонд, созданный для поддержки украинской энергетики, активно пополняется и Украина сотрудничает с новыми донорами, чтобы обеспечить финансовые ресурсы для интенсивных закупок оборудования, необходимого для замены поврежденного из-за ракетных и дроновых атак России.

Он отметил, что Секретариат Энергетического сообщества делает все возможное, чтобы собранные средства как можно быстрее направлялись на укрепление устойчивости энергосистемы Украины.

Согласно сообщению, на заседании также обсуждалось сотрудничество с Еврокомиссией. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко встретился с еврокомиссаром по энергетике Дэном Йоргенсеном, где были подтверждены намерения дальнейшей поддержки украинской энергетики.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн . евро., объявила Австрия

По словам министра энергетики, средства поступали, от разных стран, и фонд накопил более 220 млн евро. Также деньги поступили от Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.

В июне Германия внесла новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн. евро.