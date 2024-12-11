Эстония передаст Украине энергоблок со своей электростанции

В ближайшее время в Украину поступит энергоблок с эстонской Ауверской электростанции, способный обеспечить электроэнергией 150 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Согласно сообщению ведомства, также обсуждается передача в 2025 году Украине еще двух энергоблоков.

Во время встречи заместителя министра энергетики Николая Колесника с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом был посещен один из энергетических объектов Украины, разрушенный прицельными российскими атаками. Эстонская делегация ознакомилась с последствиями вражеских атак и текущими вызовами и потребностями энергосектора.

Замминистра поблагодарил Эстонию за поддержку украинского энергосектора, после чего эстонская сторона подтвердила необходимость консолидации международных усилий для обеспечения не только восстановления, но и эффективной защиты энергетических объектов Украины.

В Минэнерго также отметили, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от Эстонии 25 грузов гуманитарной помощи общим весом около 400 тонн. Объявленный вклад Эстонии в Фонд энергетической поддержки составляет 400 тыс. евро.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров 19,2 тысяч тонн гуманитарной помощи для поддержания стабильной работы энергосистемы. Помощь оказали 36 стран мира. Украина получает от партнеров энергетическое оборудование, в частности, трансформаторы, необходимые материалы для проведения ремонтно-восстановительных работ.