Италия вложит €200 млн в восстановление украинской электросети

Италия инвестирует 200 млн евро в восстановление украинской электросети, которая была значительно повреждена в результате российских атак.

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Об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни во время пленарного заседания Итальянско-украинского бизнес-форума в Риме, передает "Укринформ".

"Мы хотим работать над восстановлением Украины еще во время войны и решили инвестировать 200 млн евро, чтобы Украина могла отстроить электросеть, разрушенную в результате российских атак. Потому что мы не можем позволить, чтобы "генерал Зима" стал союзником России", — сказал Таяни.

Кроме того, чиновник выразил надежду, что итальянские компании будут участвовать в восстановлении Украины, равно как украинские компании также ожидают в Италии.

По словам вице-премьер-министра Италии, бизнес-форум в Риме не ограничивается только восстановлением.

"Мы не должны забывать, что Украина – это страна-кандидат для вступления в ЕС и будет частью общего европейского рынка. Поэтому мы должны подготовить возможности для взаимодействия", — заявил он.

Украинская энергетика получит более 1 миллиарда долларов дополнительной помощи

Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран. Тогда было объявлено о дополнительной поддержке на сумму более 1 млрд долларов.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от партнеров 19,2 тысяч тонн гуманитарной помощи для поддержания стабильной работы энергосистемы. Помощь оказали 36 стран мира. Украина получает от партнеров энергетическое оборудование, в частности, трансформаторы, необходимые материалы для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Добавим, что международные партнеры предоставили Украине более 2,3 тысяч тонн энергетического оборудования после возобновления российских атак на энергетику весной этого года.

В частности, 184 груза гуманитарной помощи предоставили Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.

Партнеры передали трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для ремонтов.

Около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.