Італія вкладе €200 млн у відбудову української електромережі

Італія інвестує 200 млн євро у відбудову української електромережі, яка була значно пошкоджена в результаті російських атак.

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Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні під час пленарного засідання Італійсько-Українського бізнес-форуму у Римі, передає "Укрінформ".

"Ми хочемо працювати над відбудовою України ще під час війни і вирішили інвестувати 200 млн євро, щоб Україна могла відбудувати електромережу, зруйновану внаслідок російських атак. Тому що ми не можемо дозволити, щоб "генерал Зима" став союзником Росії", - сказав Таяні.

Крім того, урядовець висловив сподівання, що італійські компанії прийматимуть участь у відбудові України, так само як українські компанії також чекають в Італії.

За словами віцепрем'єр-міністра Італії, бізнес-форум у Римі не обмежується лише відбудовою.

"Ми не повинні забувати, що Україна – це країна-кандидат до вступу в ЄС і буде частиною спільного європейського ринку. Тому ми повинні підготувати можливості для взаємодії", - заявив він.

Українська енергетика отримає понад 1 мільярд доларів додаткової допомоги

Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України за участю представників 25 країн. Тоді було оголошено про додаткову підтримку на суму понад 1 млрд доларів.

Крім того, країни-партнери наголосили на важливості збільшення експорту електроенергії в Україну ENTSO-E та посилення зусиль з надання обладнання для ремонтів до зими 2024/2025 років.

Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 19,2 тисячі тонн гуманітарної допомоги для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Допомогу надали 36 країн світу. Україна отримує від партнерів енергетичне обладнання, зокрема трансформатори, необхідні матеріали для проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Додамо, що міжнародні партнери надали Україні понад 2,3 тисячі тонн енергетичного обладнання після поновлення російських атак на енергетику навесні цього року.

Зокрема, 184 вантажі гуманітарної допомоги надали Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати.

Партнери передали трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

Близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.