Україна отримала понад 2,3 тис. тонн енергообладнання від 14 країн

Міжнародні партнери надали Україні понад 2,3 тисячі тонн енергетичного обладнання після поновлення російських атак на енергетику.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2 335,8 тонни.

14 країн надали енергетичне обладнання

Як повідомляють в Міненерго, допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати.

Міжнародні партнери передали трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

У Міненерго додають, що близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Раніше повідомлялося, що Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура котрих зазнала значних пошкоджень через російські удари.

Також литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання для відновлення та підтримання роботи пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми на суму понад 4 мільйони євро.

Українська енергетика отримає понад $1 млрд додаткової допомоги

Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України за участю представників 25 країн. Тоді було оголошено про додаткову підтримку на суму понад 1 млрд доларів.

Крім того, країни-партнери наголосили на важливості збільшення експорту електроенергії в Україну ENTSO-E та посилення зусиль з надання обладнання для ремонтів до зими 2024/2025 років.