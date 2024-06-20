Литва передасть Україні автотрансформатори та обладнання на суму понад 4 млн євро

Литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання для відновлення та підтримання роботи пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми на суму понад 4 мільйони євро.

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Про це повідомив литовський оператор системи передачі електроенергії, пише литовський мовник LRT.

Компанія зазначила, що литовська та українська енергосистеми використовують однакову напругу, яка відрізняється від напруги, що використовується в багатьох європейських країнах. Тому трансформатори та інше підстанційне обладнання, яке постачає Litgrid, підходять для української системи передачі електроенергії.

Генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс заявив, що в Литві демонтують різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у хорошому стані.

"У рамках підготовки до синхронізації з континентальною європейською мережею та модернізації ліній електропередач і трансформаторних підстанцій нашої країни ми демонтуємо різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які більше не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у хорошому стані", - сказав він.

Литва пропонує розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України

У квітні Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

Країна також хоче допомогти Україні у відновленні енергосистеми і готова передати устаткування, що дасть змогу відремонтувати енергетичні обʼєкти, які Росія атакувала 22 та 29 березня.

Українські спеціалісти здійснять візит до кількох енергетичних об'єктів Литви щоб перевірити обладнання на його відповідність українським ТЕС, яке в подальшому буде передано в енергетичний сектор України.

Вони зосередять увагу на обладнанні для теплових електростанцій, що має велике значення для української енергетичної галузі, постраждалої від значних втрат у тепловій генерації через ворожі атаки.

Додамо, внаслідок весняних російських ударів українська енергомережа зазнала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.