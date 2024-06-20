Литва передаст Украине автотрансформаторы и оборудование на сумму более 4 млн. евро

Литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.

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Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии, пишет литовский вещатель LRT.

Компания отметила, что литовская и украинская энергосистемы используют одинаковое напряжение, отличающееся от напряжения, которое используется во многих европейских странах. Поэтому трансформаторы и другое подстанционное оборудование, поставляемое Litgrid, подходят для системы передачи электроэнергии.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что в Литве демонтируют разные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые не используются на объектах Litgrid, но находятся в хорошем состоянии.

"В рамках подготовки к синхронизации с континентальной европейской сетью и модернизации линий электропередач и трансформаторных подстанций нашей страны мы демонтируем разные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые больше не используются на объектах Litgrid, но находятся в хорошем состоянии", - сказал он.

Литва предлагает разобрать собственные закрытые ТЭС на запчасти для Украины

В апреле Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и предоставить запчасти для обновления украинской энергосистемы.

Страна также хочет помочь Украине в восстановлении энергосистемы и готова передать оборудование, что позволит отремонтировать энергетические объекты, которые Россия атаковала 22 и 29 марта.

Украинские специалисты посетят несколько энергетических объектов Литвы, чтобы проверить оборудование на его соответствие украинским ТЭС, которое в дальнейшем будет передано в энергетический сектор Украины.

Они сосредоточат внимание на оборудовании для тепловых электростанций, что имеет большое значение для украинской энергетической отрасли, пострадавшей от значительных потерь в тепловой генерации из-за вражеских атак.

Добавим, в результате весенних российских ударов украинская энергосеть получила очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.