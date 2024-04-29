Латвія передала Україні енергообладнання для відновлення пошкоджених ТЕС

Латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що до пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторного мастила.

Як пише видання, державна пожежно-рятувальна служба допомогла з доставкою в Україну, а транспортні витрати покрив ЄС.

"З постачанням високовольтного трансформатора, мастила та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор AS. Latvenergo Арніс Кургс.

Зауважимо, Німеччина запропонувала Україні віддати обладнання зі своїх закритих теплоелектростанцій, щоб використати його для ремонту пошкоджених російськими обстрілами українських ТЕС.

Подібну пропозицію вже раніше висловила Литва, але вона має лише одну закриту ТЕС, в той час як у Німеччини їх значно більше.

Пошкоджені ТЕС внаслідок атак РФ

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Унаслідок постійних ворожих обстрілів Курахівської ТЕС навколишнім територіям було завдано збитків на суму понад 986 млн грн.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.