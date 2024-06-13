Українська енергетика отримає понад $1 млрд додаткової допомоги

Під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України за участю представників 25 країн, установ та організацій.

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Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зокрема, оголошено про додаткову підтримку на суму понад 1 млрд доларів після останніх обстрілів.

Ця сума включає:

Понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України.

500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору.

300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР.

Щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку.

Донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Партнери констатували, що внаслідок нищівних ударів Росії 22 березня 2024 року українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності та вимагають притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак.

Крім того, країни-партнери наголосили на важливості збільшення експорту електроенергії в Україну ENTSO-E та посилення зусиль з надання обладнання для ремонтів до зими 2024/2025 років.

"Ми посилимо зусилля для зміцнення фізичного захисту основних компонентів енергетичної мережі, протиповітряної оборони, яка є критично важливою для захисту населення, економіки та безпеки України; а також імплементації рішень з децентралізації та встановлення обладнання розподіленої генерації електроенергії",- зазначили країни-партнери.

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Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Загалом уряд наразі працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами України поставки дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень, насамперед для прифронтових регіонів. Міністерству енергетики при цьому доручено опрацювати питання встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.