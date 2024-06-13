Siemens Energy та Deutche Bank допоможуть побудувати газову генерацію в Україні

ПАТ «Укрнафта» підписала меморандуми з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та Deutche Bank про будівництво розподільчої генерації, які допоможуть відновленню української енергосистеми.

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Про це повідомила пресслужба ПАТ "Укрнафта".

Зазначається, що було підписано два важливі меморандуми щодо розбудови розподіленої електричної та теплової генерації в Україні.

Перший - це меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG.

"Угода допоможе отримати експертизу та розробити нові проєкти на основі парових і газових турбін для комбінованого виробництва тепла та електроенергії", - зауважують в "Укрнафті".

Також компанія підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bank AG, що дасть можливість залучити німецькі кошти на будівництво нової маневрової української енергетики.

«Найважливіше питання зараз - зміцнення української енергосистеми, зруйнованої російськими атаками. Децентралізація та підвищення ефективності. «Укрнафта» стала частиною цього процесу. Це входить в ESG стратегію компанії, зокрема як органічний процес розширення ланцюжка доданої вартості. Також це важливо з точки зору соціальної відповідальності компанії», - зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький .

Нагадаємо, раніше «Укрнафта» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та Кабінету Міністрів України розпочала підготовку до будівництва потужностей маневрової генерації електроенергії.

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Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Загалом уряд наразі працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами України поставки дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень, насамперед для прифронтових регіонів. Міністерству енергетики при цьому доручено опрацювати питання встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.