Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору, який зазнав масштабних руйнувань внаслідок російських атак.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо", - зазначив Шмигаль.

За його словами, кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Зауважимо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом із західними партнерами працюють над підвищенням гнучкості енергосистеми та відновленням опалення там, де його потужності зруйновано російськими ударами, щоб Україна могла вижити наступної зими.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.