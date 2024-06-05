Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 300 млн евро в поддержку энергетического сектора, потерпевшего масштабные разрушения в результате российских атак.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"ЕБРР аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины, страдающего от российских атак. Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо", - отметил Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.

"Эта поддержка поможет в реализации нашей цели - обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что всего с начала полномасштабного вторжения России ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования .

Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с западными партнерами работают над повышением гибкости энергосистемы и восстановлением отопления там, где его мощности разрушены российскими ударами, чтобы Украина могла выжить следующей зимой.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.