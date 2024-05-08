Великобритания пополнит Фонд поддержки энергетики Украины еще на 23 млн евро

Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 миллиона евро). Средства поступят на счет Фонда в ближайшее время, сообщило Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что очередной грант Соединенного Королевства будет направлен на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.

“Благодарим Правительство Великобритании за эту важную поддержку. Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей до следующего отопительного сезона”, - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Следует отметить, что сумма предварительных взносов Великобритании в Фонд поддержки энергетики Украины уже составляет 50 миллионов евро. В общей сложности сумма взносов в Фонд уже достигла более 433 миллионов евро.

По словам министра энергетики, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии России.

Великобритания стала донором Фонда энергетической поддержки Украины еще в ноябре 2022 года. Первоначальный вклад Соединенного Королевства в Фонд составил 5 миллионов фунтов стерлингов, средства пошли на закупку аварийного энергетического оборудования для ремонта критической украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

Кроме того, в июне 2023 года Украина и Великобритания заключили меморандум об энергетическом партнерстве между странами, предусматривающий создание нового фонда вызовов в сфере зеленых инноваций InnovateUkraine в размере 62 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов долларов).

Основная цель этого фонда – усиление энергетической безопасности. Первоначальный взнос составил 10 миллионов фунтов стерлингов, остальную часть партнеры пообещали направлять по частям до 2025 года.

Отметим также, что 3 мая 2024 года Великобритания приступила к реализации 13 инновационных проектов в энергетике Украины, выделив 16 миллионов фунтов стерлингов (20,15 миллиона долларов) в рамках программы InnovateUkraine. По словам Галущенко, проекты охватывают энергоэффективность, теплоснабжение, аккумуляторные батареи для возобновляемых источников энергии и технологии увеличения производства биогаза.

Кроме инноваций, Украина и Великобритания обсуждают срочные меры подготовки к отопительному сезону, в частности, поставки энергооборудования для восстановления поврежденных Россией мощностей.