Украина и Британия договорились о фонде на 62 млн фунтов стерлингов: на какие проекты пойдут средства

Украина и Великобритания заключили меморандум об энергетическом партнерстве между странами, который предусматривает создание нового фонда вызовов в сфере зеленых инноваций InnovateUkraine в размере 62 млн фунтов стерлингов (около 80 млн долларов США).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Основная цель этого фонда – усиление энергетической безопасности. Первоначальный взнос составит 10 млн фунтов стерлингов, другая часть будет направлена частями до 2025 года.

Денежные средства пойдут на проекты энергетических инноваций, которые ускорят процесс реконструкции и восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

"Сотрудничество с британскими партнерами позволит модернизировать нашу энергосистему и усилить ее устойчивость к военным угрозам, а также создаст основу для развития "зеленой" энергетики. В ближайшее время в рамках этой программы украинский энергосектор получит дополнительные ресурсы для проведения ремонтов и восстановления поврежденной инфраструктуры", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Согласно меморандуму, британская сторона предоставит поддержку Минэнерго в рамках нового партнерства по чистой энергии и продолжит поддержку программы "Устойчивость и энергетическая безопасность Украины" (URES). Речь идет о техническом сотрудничестве, грантах в рамках официальной помощи развитию, а также содействии торговле и инвестициям в таких сферах, как малые модульные атомные электростанции, "зеленый" водород и другие возобновляемые газы, солнечные микро/мини-сети, солнечные системы для малых домохозяйств, энергоэффективность, наземная и оффшорная ветроэнергетика, развитие углеродного рынка и другие.

Поддержка FCDO будет координироваться через группу G7+ по энергетической поддержке Украины. В ближайшей перспективе согласно Программе URES украинской энергетической отрасли будут предоставлены ресурсы для ремонта поврежденной инфраструктуры и восстановления подключения потребителей к электроэнергии, газу и теплу. Программа URES будет сосредотачиваться на восстановлении инфраструктуры "зеленым" и энергоэффективным способом.

Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак 21 июня объявил, что Великобритания предоставит Украине большой пакет финансовой поддержки. Речь идет о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины – в течение трех лет будут предоставлены гарантии по кредитам на 3 млрд долларов.