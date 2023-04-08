Строительство малых модульных реакторов. Украина и США готовят программу сотрудничества

Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по безуглеродности и постоянству украинского энергосектора.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Как отмечается, эта программа будет также предусматривать сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на собственную добычу и производство биогаза", - сказал замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Он отметил, что у Украины огромный потенциал стать энергетическим хабом Европы.

"С нашей энергосистемой, интегрированной в ENTSO-E, и расширенными энергетическими коридорами, с имеющейся в Украине "зеленой" и низкоуглеродистой генерацией, разветвленными газовыми и электрическими сетями и хранилищами, мы уверены, что такая перспектива реальна", - добавил Демченков.

Напомним, в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.