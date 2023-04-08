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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Будівництво малих модульних реакторів. Україна та США готують програму співпраці

Будівництво малих модульних реакторів. Україна та США готують програму співпраці
Україна та США працюють над спільною програмою у сфері енергетики.

Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості українського енергосектору.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як зазначається, ця програма передбачатиме також співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

"Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу", - сказав заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Він наголосив, що Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи.

"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - додав Демченков.

Нагадаємо, в межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови  20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

Автор:
Ніна Комащенко