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Замість зруйнованих енергоблоків ТЕС планують побудувати 20 малих атомних реакторів - Міненерго
В межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.
Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час відвідування однієї з енергокомпаній 16 березня, повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".
Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що навіть після виведення у плановий ремонт одного з енергоблоків вісім інших блоків АЕС на підконтрольній Україні території працюють на максимальній наявній потужності, стабільно виробляючи достатню кількість електроенергії.
Саме тому ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, які розвивають технології малих модульних реакторів, повідомляє "Інтерфакс".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Енергоатом" наразі співпрацює американськими Westinghouse, що пропонує свій реактор AP-300, NuScale і Holtec International, британською RolIs Royce і ще з кількома компаніями, з якими підписано відповідні меморандуми.
Нагадаємо, у листопаді в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора. Малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.
Цей проєкт має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій.