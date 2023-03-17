Замість зруйнованих енергоблоків ТЕС планують побудувати 20 малих атомних реакторів - Міненерго

В межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час відвідування однієї з енергокомпаній 16 березня, повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що навіть після виведення у плановий ремонт одного з енергоблоків вісім інших блоків АЕС на підконтрольній Україні території працюють на максимальній наявній потужності, стабільно виробляючи достатню кількість електроенергії.

Саме тому ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, які розвивають технології малих модульних реакторів, повідомляє "Інтерфакс".

"Енергоатом" наразі співпрацює американськими Westinghouse, що пропонує свій реактор AP-300, NuScale і Holtec International, британською RolIs Royce і ще з кількома компаніями, з якими підписано відповідні меморандуми.

Нагадаємо, у листопаді в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора. Малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.

Цей проєкт має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій.