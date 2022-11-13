Україна та США збудують малий модульний реактор

У рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

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Про це йдеться у пресрелізі Державного департаменту США.

Зазначається, що спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про пілотний проєкт "Чисте паливо в Україні з ММР", який демонструватиме виробництво чистого водню та аміаку за допомогою безпечного малого модульного ядерного реактора й передових технологій електролізу в Україні

Цей проєкт спрямований на промислове виробництво чистого палива з ММР за допомогою електролізу твердих оксидів, підтримку цілей енергетичної безпеки України та покращення довгострокової продовольчої безпеки за допомогою чистих добрив, вироблених з аміаку.

Крім того, він має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій.

Малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю порівняно з тими, що встановлюються на атомних електростанціях. Вони можуть бути змонтовані у важкодоступних місцях, де неможливо збудувати великі АЕС.

Як заявила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, учасниками проекту стануть Аргонська національна лабораторія, український "Енергоатом", РНБО та український Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки.

Також до проекту підключено кілька приватних американських компаній.

Нагадаємо, польський уряд обрав американську Westinghuose компанією, яка будуватиме першу атомну електростанцію в Польщі. АЕС буде побудована на Помор'ї в Любятові-Копаліні. Будівництво розпочнеться у 2026 році.