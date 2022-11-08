"Енергетична компанія України" створила з "Енергоатомом" першу державну балансуючу групу

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" створив першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, до якої приєднався найбільший у країні виробник електроенергії - Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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Як зазначається у повідомленні ЕКУ, створення балансуючої групи допоможе оптимізувати роботу державної генерації, а також надасть потужний інструмент управління небалансами перш за все для державних промислових споживачів, які в умовах війни цього гостро потребують.

"Створення першої державної балансуючої групи – це важливий крок до посилення конкурентоспроможності держави на ринку електроенергії. Приєднання до державної балансуючої групи НАЕК "Енергоатом" перш за все забезпечить державну генеруючу компанію новим ефективним інструментом оптимізації небалансів та забезпечення сталої роботи", – прокоментував гендиректор ЕКУ Віталій Бутенко.

За його словами, найбільшу користь від цього отримають державні промислові споживачі, але в компанії також готові працювати і з приватними промисловими споживачами і допомагати їм, оскільки проблеми небалансів "турбують усіх".

Балансуюча група є об’єднанням учасників ринку електроенергії з метою зменшення втрат через відхилення від законтрактованих графіків виробництва та споживання електроенергії внаслідок різних виробничих, погодних, фінансових та інших форс-мажорних факторів, до яких тепер додалися і наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури. Раніше цей інструмент використовували тільки приватні компанії.

Нагадаємо, що саме в "Енергоатому" ЕКУ закуповує електроенергію, яку продавала на експорт до ракетних ударів Росії по об'єктах енергетики в Україні 10 жовтня, через які такий експорт було зупинено. При цьому нещодавно ЕКУ протестувала можливість вже імпорту електроенергії з Європи задля стабілізації енергосистеми.

Джерело фото: ua.depositphotos.com