"Энергетическая компания Украины" создала с "Энергоатомом" первую государственную балансирующую группу

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" создал первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, к которой присоединился крупнейший в стране производитель электроэнергии – Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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Как отмечается в сообщении ЭКУ, создание балансирующей группы поможет оптимизировать работу государственной генерации, а также даст мощный инструмент управления небалансами прежде всего для государственных промышленных потребителей, нуждающихся в условиях войны.

"Создание первой государственной балансирующей группы – это важный шаг к усилению конкурентоспособности государства на рынке электроэнергии. Присоединение к государственной балансирующей группе НАЭК "Энергоатом" прежде всего обеспечит государственную генерирующую компанию новым эффективным инструментом оптимизации небалансов и обеспечения устойчивой работы", – прокомментировал гендиректор ЭКУ Виталий Бутенко.

По его словам, наибольшую пользу от этого получат государственные промышленные потребители, но в компании также готовы работать и с частными промышленными потребителями и помогать им, поскольку проблемы небалансов "беспокоят всех".

Балансирующая группа является объединением участников рынка электроэнергии с целью уменьшения потерь из-за отклонений от законтрактованных графиков производства и потребления электроэнергии в результате различных производственных, погодных, финансовых и других форс-мажорных факторов, к которым теперь добавились последствия обстрелов энергетической инфраструктуры. Раньше этот инструмент использовали только частные компании.

Напомним, что именно у "Энергоатома" ЭКУ закупает электроэнергию, продававшуюся на экспорт до ракетных ударов России по объектам энергетики в Украине 10 октября, из-за которых такой экспорт был остановлен. При этом недавно ЭКУ протестировала возможность уже импорта электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы.

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