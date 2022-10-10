Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских обстрелов энергетических объектов

Из-за обстрелов российскими военными объектов энергетической инфраструктуры в понедельник 10 октября Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Об этом сообщает Министерство энергетики.

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"Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз", - говорится в сообщении.

Согласно ему, украинская электроэнергия, экспортированная после синхронизации в ЕС, а также отдельные линии в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.

В сообщении отмечается, что Украина продолжала экспортировать электроэнергию даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, более 7 месяцев находящаяся в российской оккупации.

Однако ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на аукционах по продаже доступа к межгосударственным электросетям с 3 июня по 9 октября заработала 4,9 млрд. гривен.