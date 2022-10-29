Першу в Польщі атомну електростанцію побудує американська компанія Westinghouse

Польський уряд обрав американську Westinghuose компанією, яка будуватиме першу атомну електростанцію в Польщі. АЕС буде побудована на Помор'ї в Любятові-Копаліні. Будівництво розпочнеться у 2026 році.

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Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Reuters.

Він підтвердив довгоочікуване рішення про будівництво АЕС, спрямоване на скорочення викидів вуглецю в країні та поступову відмову від вугілля.

"Після нещодавніх переговорів з віце-президентом Камалою Гарріс і міністром енергетики США Дженніфер Гранхольм ми підтверджуємо реалізацію ядерного проєкту з використанням технології Westinghouse, - заявив Моравецький

За його словами,в ибір Westinghouse і США є посланням президенту Росії Володимиру Путіну "про силу і згуртованість американо-польського альянсу".

"Партнерство США в цьому проекті є вигідним для всіх нас: ми можемо подолати кліматичну кризу, зміцнити європейську енергетичну безпеку та поглибити американсько-польські стратегічні відносини", - зазначила віце-президент США Камала Гарріс.

Зазначається, що Westinghouse конкурувала з південнокорейською державною компанією Korea Hydro Nuclear Power, яка подала пропозицію в квітні. Варшава також розглядала французькі компанії для реалізації проекту.

АЕС буде побудована на Помор'ї в Любятові-Копаліні. Будівництво розпочнеться у 2026 році, а завершення планується на 2033 рік. Спільний проєкт оцінюється в $40 мільярдів.

Зазначимо, Україна також домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво на своїй території за її технологією АР1000 ще чотирьох енергоблоків атомних електростанцій