Первую в Польше атомную электростанцию построит американская компания Westinghouse

Польское правительство выбрало американскую Westinghuose компанией, которая будет строить первую атомную электростанцию в Польше. АЭС будет построена на Поморье в Любятове-Копалине. Строительство начнется в 2026 году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Reuters.

Он подтвердил долгожданное решение о строительстве АЭС, направленное на сокращение выбросов углерода в стране и постепенный отказ от угля.

"После недавних переговоров с вице-президентом Камалой Гаррис и министром энергетики США Дженнифер Гранхольм мы подтверждаем реализацию ядерного проекта с использованием технологии Westinghouse", - заявил Моравецкий.

По его словам, в выбор Westinghouse и США является посланием президенту России Владимиру Путину "о силе и сплоченности американо-польского альянса".

"Партнерство США в этом проекте выгодно всем нам: мы можем преодолеть климатический кризис, укрепить европейскую энергетическую безопасность и углубить американо-польские стратегические отношения", - отметила вице-президент США Камала Гаррис.

Отмечается, что Westinghouse конкурировала с южнокорейской государственной компанией Korea Hydro Nuclear Power, которая подала предложение в апреле. Варшава также рассматривала французские компании для реализации проекта.

АЭС будет построена на Поморье в Любятове-Копалине. Строительство начнется в 2026 году, а завершение планируется на 2033 год. Совместный проект оценивается в 40 миллиардов долларов.

Напомним, Украина также договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве на своей территории по ее технологии АР1000 еще четырех энергоблоков атомных электростанций