Закрытое небо и ремонт. Как ЕС может помочь Украине в восстановлении энеретической инфраструктуры

Российские оккупанты продолжают целенаправленно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В Еврокомиссии призвали правительства и бизнес ЕС помочь нам. Европа может предоставить нам комплектующие к узлам критической инфраструктуры, которые помогут восстановить поврежденные объекты. Однако без современных систем противоракетной и противовоздушной обороны риски повторных разрушений критической инфраструктуры остаются очень высокими.

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'После начала обстрелов критической инфраструктуры, выведенных из строя электроснабжения во многих областях Украины, союзники уже согласились предоставить Украине современные системы ПВО и ПРО. Это поможет нам хотя бы частично закрыть небо над важнейшими узлами нашей энергосистемы и увеличит процент вражеских ракет, однако путь от принятия решений до поставки современного оружия в Украину занимает время, которого в условиях войны значительно меньше, чем в мирных условиях.

Россияне продолжают бить по энергосистеме крупнейших украинских городов пытаясь таким образом нанести удар по как можно большей части населения, оставив украинские города без электричества в зимний период, когда оно критически необходимо. Таким образом, Кремль пытается запугать украинцев и заставить украинские власти пойти на переговоры на российских условиях.

И пока Вооруженные силы освобождают украинские города российские военные будут продолжать тактику устрашения. В таких условиях современные системы противовоздушной и противоракетной помощи безусловно критически важны для защиты украинской энергосистемы, однако они вряд ли смогут защитить все объекты критической инфраструктуры на сто процентов. Параллельно с закрытием неба необходимо позаботиться о возможности оперативного восстановления узлов энергетической инфраструктуры и генерации.

25 октября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон по итогам встречи министров по энергетике призвала правительства и бизнес в ЕС увеличить помощь украинской энергетике. Страны ЕС, которые несколько лет назад в рамках "зеленого перехода" начали выводить из эксплуатации и переводить на консервацию свои тепловые электростанции имеет определенный запас комплектующих, часть которых совместима с нашими узлами энергосистемы. Кроме этого, системы промышленного хранения электроэнергии могли бы помочь в маневрировании украинской энергосистемы, которая уже потеряла часть маневровых мощностей, хотя Украина уже начала тестировать импорт электроэнергии из ЕС для стабилизации энергосистемы после российских ударов.

Хотя все же без ускорения и увеличения поставок современных систем ПВО и ПРО и дальнейшей защиты генерации и подстанции восстановление и ремонт инфраструктуры может быть бесполезным делом из-за угрозы их повторного уничтожения.

"Ремкомплекты" от ЕС

По мнению эксперта "Центра Разумкова" Максима Белявского ликвидировать последствия обстрелов от российской армии возможно исключительно при помощи союзников с ЕС. Речь идет об оборудовании систем магистральной транспортировки электроэнергии, систем релейной защиты, а также об оборудовании тепловых электростанций.

"Учитывая, что многие тепловые электростанции в ЕС находятся в состоянии консервации я рассчитываю, что наши европейские партнеры найдут возможность помочь Украине собственно с ремонтными комплектами. Согласно официальным сообщениям министерства энергетики проблем с поиском связи с нашими европейскими партнерами нет", - говорит Белявский.

По словам эксперта, отдельная часть эксплуатируемого или эксплуатируемого в ЕС оборудования совместима с оборудованием, которое было повреждено в результате российских атак. Однако найти в ЕС целую подстанцию и сразу перевезти ее в Украину нереально, поскольку каждый объект энергетической инфраструктуры уникален, как и каждый случай повреждений. Российские удары не всегда уничтожают объекты инфраструктуры полностью и в большинстве случаев энергетикам приходится в процессе ремонта складывать поврежденные объекты заново.

В этом Украинским энергетикам могут понадобиться узлы трансформаторных подстанций, начиная от релейной защиты, трансформаторных катушек, обмотки трансформаторных катушек, имеющихся в наличии на законсервированных энергетических объектах ЕС.

Также, по мнению эксперта, было бы целесообразным продлить договоры с инвесторами и ввести в эксплуатацию объекты "зеленой" генерации, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году и находящиеся на территории Западной Украины. Это дало бы энергосистеме до 300 МВт-ч электроэнергии, а закупка промышленных систем хранения электроэнергии помогла бы маневрировать нашей энергосистеме после потери ею маневровых мощностей.

Кроме этого Белявский считает, что полностью ликвидировать угрозу поражения инфраструктуры маловероятно. Однако их можно минимизировать с помощью современных ПВО и ПРО. А сами объекты инфраструктуры можно несколько оградить от прилетов посредством усиления их частей строительными конструкциями такими как бетонные блоки. Конечно, это не защитит от прямого попадания рэкеты, однако много повреждений подстанций было вследствие попадания обломков ракет.

Закрыть небо над инфраструктурой

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что все поставки от ЕС и возобновление энергосистемы будут тщетны, если не усилить защиту самих объектов от обстрелов.

"Лучшее средство от дальнейших разрушений это системы противовоздушной обороны. Уже сейчас мы видим, что количество сбитых летающих объектов оно значительно больше, чем было в начале октября, когда эти обстрелы инфраструктуры начались. Но все равно мало. Поэтому прежде чем поставлять из ЕС комплектующие, нужно понимать, что любое оборудование, которое будет сюда поставлено, может быть в любой момент разрушено снова. Какой тогда смысл его привозить?", - говорит Рябцев.

Он также отмечает, что каждая подстанция создается под определенный объект поколения, поэтому взаимозаменяемых подстанций и трансформаторов не существует в природе. Так что поврежденные подстанции энергетикам нужно будет собирать из комплектующих. Хотя, по мнению эксперта, не все европейские комплектующие будут совместимыми: к украинским подстанциям не подойдут британские запчасти, а вот польские и немецкие смогут подойти.

Основатель компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль отмечает, что с таким масштабом уничтожений или аварийных отключений еще не сталкивалась ни одна европейская страна, поэтому к ситуации необходимо формировать новые подходы.

По мнению эксперта, помощь по ремонту поврежденных подстанций от ЕС даже может помочь Украине несколько модернизировать свою энергосистему. Однако с самим восстановлением могут возникнуть некоторые сложности.

"Там где объекты инфраструктуры в государственной собственности все вполне понятно. Однако у нас есть и частные собственники облэнерго, у которых из-за войны возникли финансовые проблемы. Государственные облэнерго могут рассчитывать на помощь государства напрямую. Однако имущество частных компаний не будут спешить восстанавливать если не будет" уверенности в том, что в дальнейшем это имущество защитят", – говорит Кобаль.

По его мнению, украинская энергосистема уязвима из-за своей централизованности. Россиянам легче вывести из строя большой объект генерации, чем много мелких, а также крупный объект инфраструктуры будет труднее восстанавливать. В результате войны сама структура энергосистемы Украины может сильно измениться в сторону ее децентрализации.

При этом основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы уменьшить количество разрушений, чего можно достичь, усилив ПВО над энергообъектами крупных городов.

"Врага не интересует трансформатор небольшого города. Россияне бьют по инфраструктуре таких городов как Киев, Днепр, Львов, чтобы в результате атаки нанести вред большей части населения. Украина это большая страна и защитить всю ее территорию мы вряд ли сможем, но можно попытаться защитить хотя бы 80% инфраструктуры над крупными городами", - говорит Кобаль.