Еврокомисія закликала уряди та бізнес в ЄС допомогти українській енергосистемі

Єврокомісарка з питань енергетики Європейського союзу Кадрі Сімсон закликала уряди та бізнес в Європейському союзі пожертвувати більше грошей та обладнання українській енергосистемі. Про це повідомляє видання “Європейська правда”, з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі міністрів у Люксембурзі.

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"Останні ракетні обстріли Росією України були спрямовані проти енергетичної інфраструктури й спричинили значні руйнування. 30% українського обладнання, як-то трансформатори, запобіжники й лінії електропередач, було знищено, що призвело до масових відключень електроенергії", - сказала Сімсон.

Вона додала, що ЄС потрібно швидко відреагувати щоб пошкоджену інфраструктуру в Україні було замінено. Сімсон зазначила, що що при її комісаріаті було створено фонд підтримки енергосистеми України, що зібрав 20,5 мільйона євро, однак зараз потрібно більше коштів. Ще понад 10 мільйонів євро допомоги надали приватні компанії, яких єврокомісарка також закликала збільшити допомогу.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомило, що 22 жовтня російські військові здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.