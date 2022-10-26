Еврокомиссия призвала правительства и бизнес в ЕС помочь украинской энергосистеме

Еврокомиссар по энергетике Европейского союза Кадри Симсон призвала правительства и бизнес в Европейском союзе пожертвовать больше денег и оборудования украинской энергосистеме. Об этом сообщает издание Европейская правда, со ссылкой на брифинг по итогам встречи министров в Люксембурге.

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"Последние ракетные обстрелы Россией Украины были направлены против энергетической инфраструктуры и повлекли за собой значительные разрушения. 30% украинского оборудования, как трансформаторы, предохранители и линии электропередач, были уничтожены, что привело к массовым отключениям электроэнергии", - сказала Симсон.

Она добавила, что ЕС нужно быстро отреагировать, чтобы поврежденная инфраструктура в Украине была заменена. Симсон отметила, что при ее комиссариате был создан фонд поддержки энергосистемы Украины, собравший 20,5 миллиона евро, однако сейчас нужно больше средств. Еще более 10 миллионов евро помощи предоставили частные компании, которых еврокомиссар также призвала увеличить помощь.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 октября российские военные совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.