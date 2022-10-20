Факторы идеального шторма. Как события в мире влияют на войну в Украине

В настоящее время демократический мир находится на пороге очередной экономической рецессии, а значительная инфляция и рост цен на энергоносители бьют по уровню жизни граждан западных стран, что, конечно, отражается и на рейтингах западных политиков. Кремль рассчитывает на то, что из-за своих внутренних проблем союзники откажутся от поддержки Украины, сократят объемы военной помощи и склонят Киев к определенным компромиссам.

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Проблемы в мировой экономике, вызванные пандемией COVID-19, усугубились с началом энергетического кризиса в Европе и полномасштабным вторжением России в Украину. Рост цен на энергоресурсы, повлекший рост инфляции, а это со своей стороны может стать причиной в рецессии в Западных странах .

При этом цены на газ в Европе остаются достаточно высокими и давят на цены на электроэнергию. А цены на нефть продолжают расти двигаясь вверх и цены на горючее. Коммунальные тарифы и цены на топливо очень чувствительный вопрос для электората западных стран. В ожидании рецессии страны ОПЕК решили сократить добычу нефти , из-за чего вошли в определенную конфронтацию из США. Тем временем администрация американского президента Джо Байдена предлагает продавать нефть из своих стратегических запасов, чтобы удержать цены на топливо и обуздать инфляцию.

Социальные последствия энергетического кризиса дают о себе знать и в Европе. Так, в парламенте Великобритании заговорили об отставке премьер-министра Лиз Трасс. Трасс заняла должность премьера Соединенного Королевства в июле, после отставки потерявшего премьерское кресло Бориса Джонсона именно из-за неспособности преодолеть социально-экономическую турбулентность в Британии. А в Италии после отставки премьера Марио Драги к власти пришла правоцентристская коалиция , в которую входит и партия "Вперед Италия" давнего друга российского президента Путина Сильвио Берлускони.

Между тем в Китае проходит ХХ съезд коммунистической партии, который решит, что может решить дальнейшую судьбу этой страны на десятилетие вперед. Ожидается, что нынешний глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок, который будет уходом от традиции, смену власти заложил еще архитектор современного Китая Дэн Сяопин. На съезде уже объявили о масштабной модернизации китайской армии и замедлении "зеленого перехода" . В настоящее время КНР является центром силы, в котором в Кремле видят предполагаемого союзника и поддержку в противостоянии с западными демократиями. И хотя официально Пекин осудил войну в Украине, с другой стороны, Китай оказывает определенную поддержку России закупая у нее нефть. От съезда КПК будет зависеть

Начиная военную кампанию против Украины, Кремль рассчитывал именно на политическую нестабильность Запада из-за того, что политики демократических стран зависят от воли электората. Для усугубления такой нестабильности россияне и спровоцировали энергетический кризис в Европе, рассчитывая на то, что из-за собственных проблем вопрос войны в Украине отойдет в западных странах на второй план. Вместе с этим российские дипломаты налаживали диалог с другими государствами, бюджеты сильно зависящие от экспорта энергоресурсов и которым удалось обогатиться на стремительном росте цен на нефть и газ.

Однако сейчас в общественном мнении демократических стран сформировался консенсус по украинскому вопросу, а также понимание того, что причиной роста цен на энергоносители являются действия России. Также у западных стран достаточно высокий запас прочности, что позволяет им противостоять России в ресурсной войне и оказывать поддержку Украине, которая воюет с Россией на поле боя.

Политическая нестабильность. Фактор смены политических элит в демократических странах

Председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что кризисные тенденции, которые начались в мире во времена пандемии COVID-19, усилились из-за безумного роста цен на энергоносители, спровоцированного Россией. Это привело к усилению внутренних проблем в таких странах, как США и Великобритания, и нанесло удар рейтингам власти этих стран.

Однако думать, что политические проблемы в этих странах спровоцированы только Россией, а смена власти будет в пользу России не стоит. В Британии, в отличие от других европейских стран, влияние России довольно ограничено. Хотя в британском парламенте есть и пацифисты и сторонники уменьшения помощи Украине, в Британии как и в США достаточно сильный консенсус в поддержку Украины против российской агрессии.

Риск отставки британского премьера Лиз Трасс возник из-за ее собственных ошибок в экономической политике и ухудшения социоэкономической ситуации в стране. Однако даже в том случае, если Трасс уйдет в отставку, Британия продолжит помогать Украине, как продолжала это делать после отставки Бориса Джонсона. Схожие проблемы и у американского президента Джо Байдена. Цены на энергоносители остаются высокими, а инфляция в западных странах достигла 10% в годовом исчислении, чего там не было очень давно.

Конечно, Россия будет пытаться использовать социоэкономические осложнения на Западе в своих интересах, однако говорить, что это даст Кремлю возможность взять реванш на международной арене, пока нет никаких оснований.

“В Италии пришла к власти правая коалиция, в которой будто бы бывшие симпатики Путина. Однако сейчас для Берлускони поддержка Путина неприемлема. Его главный союзник по коалиции при всех своих правых взглядах довольно критично относится к Путину. Другой пример – Дональд Трамп. При всех желаниях президента США Трампа наладить отношения с Россией и договориться с Путиным, при его каденции отношения двух стран только ухудшились. Именно при Трампе США начали предоставлять Украине летальное оружие, в том числе джавелины. Может сам Трамп этого не хотел, но таким образом он нейтрализовал упреки в его "пророссийскости", - говорит Фесенко.

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко говорит, что дискуссии о том, что украинский вопрос отойдет у Западных стран на второй план, продолжаются еще после первого месяца после полномасштабного российского вторжения. Однако из-за российских преступлений и успехов Вооруженных сил Украины Украина все еще остается в новостном топе западных изданий.

“Все прекрасно понимают, что значительная часть экономических и проблем безопасности с которыми сталкивается сейчас мир является следствием действий России. Эти проблемы сформировались еще во времена COVID-19, однако из-за действий России ситуация усугубилась. Однако в 19 странах Европейского Союза есть небольшой экономический рост в пределах 1%. Это показывает, что страны ЕС адаптировались к ситуации. Сейчас вполне ясно, что причиной проблем стал энергетический шантаж России. Мы также видим, что в Европе находят альтернативы, а правительства принимают ситуацию под контроль”, - говорит Петренко.

По его словам, именно из-за того, что кризис был вызван действиями России в ЕС, вряд ли будет уменьшение внимания к украинскому вопросу. Напротив, сейчас западные союзники Украины четко говорят, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а запас прочности у западных стран довольно значительный. Возможно, странам Запада придется использовать свои резервы, но это не будет для них катастрофой.

Кроме того, сама Украина также активно работает на международной арене. За время войны наша страна получила субъектность в международной политике, которой не было 30 лет независимости.

“Зеленский достаточно активно использует умело и удачно все площадки для выступлений для содержания в фокусе всех возможных проблем. И мы опять же получили ту субъектность, которой мы никогда не имели за 30 лет независимости. Он ее реализует. Фактически Украина сегодня является лидером Восточной Европы, наряду с такими странами как Польша. И потому сейчас уже нет такого, что о нас могут забыть или нам могут что-то навязать”, - говорит Петренко.

Факторы тяжелой зимы и истощение арсеналов

По мнению Фесенко, предстоящая зима будет очень тяжелой для Украины и ее союзников. Однако западный мир к ней готовится, а значительная часть западных граждан понимают, что источником проблем является российская агрессия. Однако граждане западных стран уже столкнулись с социально-экономическими проблемами, эти проблемы могут стать больше, а недовольство в западных обществах будет расти.

Со временем мероприятие может столкнуться с усталостью от войны, когда новости об Украине не будут вызывать в странах союзников такого интереса. Однако это не приведет к сокращению помощи Украины. Проблема может быть в том, что арсеналы западных союзников Украины уменьшаются так же, как уменьшаются и российские арсеналы.

И здесь вопрос в том, смогут ли США и их союзники по НАТО ускорить производство вооружения так, чтобы удовлетворить свои потребности и помочь Украине. В том случае, если война затянется, этот вопрос остается открытым.

Если война затянется еще на год, то может оказаться так, что арсеналы западных стран иссякнут. Свободного оружия и боеприпасов для Украины просто не будет”, - говорит Фесенко.

Еще один негативный сценарий – когда из-за усугубления экономических проблем в Западных странах, будут снижены объемы помощи Украины.

“Вопрос будет не в том хотят ли они помогать Украине или нет, а потому, что им нужно будет больше тратить на себя, и меньше на нас. В этом основные риски затягивания войны, поэтому мероприятие может влиять на нас, чтобы мы достигли каких-либо хотя бы временных компромиссов с агрессором. Конечно, мирный договор с Россией невозможен, потому что невозможно найти общие позиции как минимум по оккупированным территориям. Но если война затянется на год, могут искать варианты временного прекращения боевых действий. Но как минимум пол года я думаю, ситуация принципиально не изменится”, - говорит Фесенко.

XX съезд КПК. Фактор Китая

Фесенко говорит, что новый термин китайского лидера Си Цзиньпина повлияет на весь мир, но больше всего повлияет на сам Китай. Если Си Цзиньпин останется на третий срок, то, вероятно, останется и на четвертый, а дальше возможная тенденция, которую граждане СССР наблюдали во времена Брежнева.

Когда стареет единоличный руководитель страны, с ним вместе стареет и сам политический режим. Сейчас это главная опасность для Китая. Кстати, Путинскую Россию ждет то же”, - говорит Фесенко.

По его словам, на ХХ съезде КПК уже объявили о силовом курсе режима. Сейчас Си хочет, чтобы Китай стал сверхдержавой не только в экономическом плане, но и в политическом. Китайский лидер проводит более жесткий курс, особенно в вопросе Тайваня. И поэтому противостояние между Россией и США будет усиливаться. Вместе с этим развитие Китая во время третьего срока Си будет достаточно неоднозначным, в частности, из-за накопления экономических проблем.

“Я не думаю, что в ближайшее время Китай пойдет в поддержку России. Они будут помогать России так, чтобы она не проиграла, поскольку воспринимают это противостояние через призму противостояния с США. При этом ослабление России в интересах Пекина”, - говорит Фесенко.

Со своей стороны Петренко отмечает, что в китайском политикуме есть достаточно мощные проамериканские силы. А сам Си Цзиньпин сейчас пытается показать себя как залог стабильности в КНР, в том числе и западным странам.

“Мы видим увеличение милитаристских заявлений, в том числе и ужесточение претензий к Тайваню, однако Си сейчас пытается получить поддержку в том числе со стороны западных стран. Чтобы на Западе видели, что он лучше альтернатива чем другие, кто может прийти на его место. Поэтому, конечно, Китай серьезный геополитический игрок, но он не изолирован от мира, он не изолирован от влияний со стороны других стран. Китай имеет свободные экономические зоны, где ведет торговлю с США. И закрытие этих зон является катастрофой, катастрофой для Китая, равно как оно будет катастрофой для США”, - говорит Петренко.

По его словам, самые большие мировые экономики имеют взаимные рычаги влияния и общую заинтересованность. С другой стороны, есть определенная конкуренция, особенно в условиях, когда мировая система распределения сфер влияния сломалась.

Цены на энергоресурсы. Фактор нефти и газа

Эксперт центра Разумкова Максим Белявский говорит, что из-за высоких цен на энергоносители главной краткосрочной задачей у западных стран является урегулирование проблем на газовом рынке.

В ближайшие две недели (до ноября) ожидается установка динамического прайс-кепа на газовом рынке. После этого возможно переоформление взаимоотношений между крупнейшими потребителями нефти и крупнейшими продавцами.

Поэтому мы с вами видим довольно странные заявления от стран-производителей. И можно так сказать публичную конфронтацию между арабскими странами и где-то там на заднем фронте и россиянами с одной стороны, а с другой стороны цивилизованным миром, представленным крупнейшими потребителями нефти”, - говорит Билявский.

По его словам, крупнейшие производители нефти объединенные в ОПЕК сейчас пытаются удержать цену на уровне 92-93 доллара за баррель, но они удерживают ее ценой лояльности покупателей и ценой взаимопонимания с ними. Однако, по мнению эксперта, арсенал инструментов по сдерживанию цены на нефть уже истощается. Сам ОПЕК+ теряет свои позиции как площадку для диалога между продавцами и покупателями нефти.

“В 2023 году мы вообще можем стать свидетелями исторического события – объединения крупнейших мировых покупателей нефти – этакий антипод ОПЕК+. Возможно, именно поэтому мы и видим конфронтацию между ОПЕК и США”, - говорит Белявский.

Кроме того, на цены нефти влияет Китай, который является крупным потребителем и путем дополнительных закупок нефти в свои резервы влияет на цены. таким образом, Китай регулирующий спрос может влиять на ценовые индикативы. Хотя сейчас в КНР и происходит замедление индекса промышленного производства, что отражается на объемах потребления нефти. Однако на ХХ съезде КПК Си Цзиньпин сделал заявление, которое можно рассматривать как отход от декарбонизации.

“Фактически такое заявление говорит об увеличении доли ископаемого природного топлива – угля, природного газа и нефти. После этого Китай будет усиливать сотрудничество с Россией по закупке нефти, газа и угля и с Саудовской Аравией по закупке угля”, - говорит Белявский.

С другой стороны, Еврокомиссия готовится ввести понятие единого закупщика газа и изменениям на европейском рынке нефти и газа. Страны Большой семерки также заинтересованы в изменении модели рынка энергоресурсов. В перспективе эта позиция может привести к консолидации западных стран против дискриминационных правил со стороны продавцов, а также созданию организации, которая будет защищать интересы закупщиков энергоресурсов.