Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії

Борис Джонсон у четвер, 7 липня, оголосив про рішення піти з посад прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії. Проте він буде виконувати обов'язки прем'єра, допоки партія не обере нового очільника, який автоматично очолить уряд.

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Про це Джонсон заявив під час виступу перед будинком голови британського уряду на Даунінг-стріт 10 у Лондоні.

Зазначається, що Борис Джонсон спершу поінформував королеву Єлизавету II, що планує піти у відставку після перевороту в кабінеті міністрів і потоку відставок, які призвели до зриву його прем’єрства.

У обідньому зверненні він повідомить нації, що йде у відставку, а новий лідер обійме пост до партійної конференції вже у жовтні.

"Очевидно, що зараз воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, що має бути новий лідер цієї партії і, відповідно, новий прем'єр-міністр", - заявив він, додавши, що процес вибору нового лідера партії має розпочатися сьогодні.

Джонсон додав, що буде виконувати свої обов'язки "доти, доки не буде обрано нового лідера".

Також перед виступом у четвер він призначив нових посадових осіб на місце колег, які пішли у відставку.

"Причина, через яку я так завзято боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжити передавати мандат особисто, не тільки в тому, що я хотів цього, а й у тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов'язок. перед вами", - заявив Джонсон, додавши, що безмірно пишається досягненнями уряду.

За його словами, в останні кілька днів він намагався переконати колег, що було б ексцентрично змінювати лідера, коли "ми добиваємося таких значних результатів, коли у нас такий великий мандат і коли ми відстаємо всього на пару пунктів у опитуваннях".

Як повідомляє Sky News, посилаючись на останнє опитування YouGov, міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Воллес перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс. Водночас, Бен Воллес, обіймаючи посаду міністра оборони в уряді Бориса Джонсона, відігравав ключову роль у британській підтримці України.

Нагадаємо, ще наприкінці червня Борис Джонсон заявляв, що міг би піти зі своєї посади через поразку у підтримці України. Зокрема, він зазначив, що світові потрібно готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент країни-агресора Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.