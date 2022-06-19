Джонсон закликав світ готуватися до затяжної війни в Україні

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що світові потрібно готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент країни-агресора Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.

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Про це Джонсон написав у своїй колонці для видання The Times.

"З прикрістю зазначу, що нам потрібно готуватися до затяжної війни, оскільки Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили все більшою силою. Сполучене Королівство та наші друзі мають реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, щоб здобути перемогу", – зазначив британський прем'єр.

Джонсон додав, що Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може вважати за можливе повне завоювання України. Тому західні партнери мають допомогти Україні вистояти та перехопити ініціативу на полі бою.

Британський прем'єр підкреслив, що Україна має отримувати озброєння, обладнання, боєприпаси та навчання набагато швидше, ніж країна-агресор РФ зможе наростити свій потенціал.

"Час – надзвичайно важливий фактор. Все залежить від того, чи здатна Україна швидше збільшити свою здатність відвоювати захоплені території. поки що росіяни прискорено збиратиме ресурси для нової атаки. Наше завдання полягає в тому, щоб час все-таки став союзником України у цій ситуації", – наголосив Джонсон.

Також через блокаду Росії українських портів західні партнери мають терміново допомогти Україні у розвитку альтернативних наземних маршрутів для експорту зерна та підтримки української економіки.

Крім того, на думку Джонсона, треба допомогти Україні у забезпеченні життєздатності держави у виконанні її функції, і зокрема у виплатах зарплат, функціонуванні шкіл, постачанні допомоги та початку відновлення.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 17 червня знову прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Сторони обговорили необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічної допомоги, санкційного тиску на агресора, гарантії безпеки для України.

Крім того, Джонсон запропонував розпочати велику навчальну операцію для українських сил із потенційною можливістю навчання до 10 000 солдатів кожні 120 днів.