Джонсон призвал мир готовиться к затяжной войне в Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что миру нужно готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку президент страны-агрессора Владимир Путин прибегает к кампании истощения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Джонсон написал в своей колонке для издания The Times.

"С огорчением отмечу, что нам нужно готовиться к затяжной войне, поскольку Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все большей силой. Соединенное Королевство и наши друзья должны реагировать, а именно обеспечить Украину необходимыми стратегическими ресурсами, чтобы одержать победу", – отметил британский премьер.

Джонсон добавил, что что Путину не хватит мудрости отступить и он все еще может считать возможным полное завоевание Украины. Поэтому западные партнеры должны помочь Украине выстоять и перехватить инициативу на поле боя.

Британский премьер подчеркнул, что Украина должна получать вооружение, оборудование, боеприпасы и обучение намного быстрее, чем страна-агрессор РФ сможет нарастить свой потенциал.

"Время – чрезвычайно важный фактор. Все зависит от того, способна ли Украина быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки. Наша задача состоит в том, чтобы время все-таки стало союзником Украины в этой ситуации", – подчеркнул Джонсон.

Также из-за блокады России украинских портов, западные партнеры должны срочно помочь Украине в развитии альтернативных наземных маршрутов для экспорта зерна и поддержания украинской экономики.

Кроме того, по мнению Джонсона, надо помочь Украине в обеспечении жизнеспособности государства в выполнении его функции, и в частности, в выплатах зарплат, функционировании школ, поставках помощи и начале восстановления.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 июня снова прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционного давления на агрессора, гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Джонсон предложил начать крупную учебную операцию для украинских сил с потенциальной возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.