Борис Джонсон в четверг, 7 июля, объявил о решении уйти с должностей премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Однако он будет исполнять обязанности премьера, пока партия не выберет нового главу, который автоматически возглавит правительство.

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Об этом Джонсон заявил во время выступления перед зданием главы британского правительства на Даунинг-стрит 10 в Лондоне.

Борис Джонсон изначально проинформировал королеву Елизавету II, что планирует уйти в отставку после переворота в Кабинете министров и потока отставок, которые привели к срыву его премьерства.

В обеденном обращении он сообщит нации, что уходит в отставку, а новый лидер займет пост до партийной конференции уже в октябре.

"Очевидно, что сейчас воля парламентской Консервативной партии состоит в том, что должен быть новый лидер этой партии и соответственно новый премьер-министр", - заявил он, добавив, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться сегодня.

Джонсон добавил, что будет выполнять свои обязанности "до тех пор, пока не будет избран новый лидер".

Также перед выступлением в четверг он назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

"Причина, по которой я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжить передавать мандат лично, не только в том, что я хотел этого, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг быть с вами", - заявил Джонсон, добавив, что безмерно гордится достижениями правительства.

По его словам, в последние несколько дней он пытался убедить коллег, что было бы эксцентрично менять лидера, когда "мы добиваемся столь значительных результатов, когда у нас такой большой мандат и когда мы отстаем всего на пару пунктов в опросах".

Как сообщает Sky News, ссылаясь на последний опрос YouGov, министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс. В то же время Бен Воллес, занимая должность министра обороны в правительстве Бориса Джонсона, играл ключевую роль в британской поддержке Украины.

Напомним, еще в конце июня Борис Джонсон заявлял, что мог бы уйти со своего поста из-за поражения в поддержке Украины. В частности, он отметил, что миру нужно готовиться к длительной войне России против Украины, поскольку президент страны-агрессора Владимир Путин прибегает к кампании истощения.