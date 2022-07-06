Более 30 чиновников покинули правительство Бориса Джонсона

Менее чем за сутки 38 членов правительства Бориса Джонсона подали в отставку, сообщает Sky News.

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Например, торговый представитель Дэвид Дугид в своем заявлении сказал: "В свете недавних событий я считаю, что позиция премьер-министра сейчас неприемлемая. Выразив свои опасения по поводу ситуации внутри страны ранее на этой неделе, я намерен уйти с должности".

BBC также сообщает, что члены британского правительства намерены призвать Джонсона подать в отставку.

Параллельно депутаты Консервативной партии Британии собираются обсудить изменение механизма инициирования вотума недоверия премьер-министру, чтобы организовать еще одно голосование. Предыдущий раз он получил вотум доверия в ходе тайного голосования, на котором депутаты Консервативной партии определяли останется ли Борис Джонсон премьер-министром Британии.

В свою очередь Джонсон заявил, что не собирается в отставку на фоне угода министров из правительства Британии.

"Откровенно говоря, работа премьер-министра в трудных обстоятельствах, когда вам вручили колоссальный мандат, состоит в том, чтобы продолжать действовать. И это то, что я собираюсь сделать", — сказал премьер-министр.

Британский премьер начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. В офисе премьера прошло несколько мер с нарушениями правил локдауна.

Кроме того, еще одной причиной массовых отставок стало назначение Джонсоном на должность заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера. Последний попал в секс-скандал в 2019 году из-за домогательств к мужчинам. При этом Джонсон заявил, что не знал об этом.