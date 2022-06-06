Борис Джонсон остается на должности премьер-министра Британии

Он получил вотум доверия в ходе тайного голосования, на котором депутаты Консервативной партии определяли останется ли Борис Джонсон премьер-министром Британии.

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Об этом сообщает BBC.

Голосование, 211 против 148, не набрало большинство для смещения Джонсона с поста лидера партии.

Ранее 141 депутат публично заявляли, что поддержат партийного лидера, а значит, проголосуют за то, чтобы Джонсон остался в должности премьера. Чтобы сохранить должность, Джонсону нужно было получить поддержку не менее 180 консерваторов.

Британский премьер начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. В офисе премьера прошло несколько мероприятий с нарушениями правил локдауна.

Кроме сотрудников канцелярии, в вечеринках принимал участие Борис Джонсон с женой. В британских СМИ публиковали фото премьер-министра и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции в мае 2020 года, когда действовал запрет на массовые мероприятия из-за пандемии.

По этой причине депутатам нужно было определиться с вотумом доверия/недоверия Борису Джонсону 6 июня до 23 часов по Киеву.

Как сообщает BBC, сегодня депутаты выстроились в очередь в парламентском сооружении, чтобы решить судьбу премьер-министра. Среди других замечены министерша иностранных дел Лиз Трасс, глава министерства транспорта Гранта Шаппса и министерша культуры Надин Доррис.

Сообщается также, что вице-премьер Доминик Рааб проголосовал вне очереди.

Джонсон предложил Украине создать альянс, который станет альтернативой ЕС.