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Борис Джонсон остается на должности премьер-министра Британии
Он получил вотум доверия в ходе тайного голосования, на котором депутаты Консервативной партии определяли останется ли Борис Джонсон премьер-министром Британии.
Об этом сообщает BBC.
Голосование, 211 против 148, не набрало большинство для смещения Джонсона с поста лидера партии.
Ранее 141 депутат публично заявляли, что поддержат партийного лидера, а значит, проголосуют за то, чтобы Джонсон остался в должности премьера. Чтобы сохранить должность, Джонсону нужно было получить поддержку не менее 180 консерваторов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Британский премьер начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. В офисе премьера прошло несколько мероприятий с нарушениями правил локдауна.
Кроме сотрудников канцелярии, в вечеринках принимал участие Борис Джонсон с женой. В британских СМИ публиковали фото премьер-министра и более десятка человек, пьющих вино в саду его резиденции в мае 2020 года, когда действовал запрет на массовые мероприятия из-за пандемии.
По этой причине депутатам нужно было определиться с вотумом доверия/недоверия Борису Джонсону 6 июня до 23 часов по Киеву.
Как сообщает BBC, сегодня депутаты выстроились в очередь в парламентском сооружении, чтобы решить судьбу премьер-министра. Среди других замечены министерша иностранных дел Лиз Трасс, глава министерства транспорта Гранта Шаппса и министерша культуры Надин Доррис.
Сообщается также, что вице-премьер Доминик Рааб проголосовал вне очереди.
Джонсон предложил Украине создать альянс, который станет альтернативой ЕС.